البورصة تقرر تعطيل العمل غدا بمناسبة انتهاء السنة المالية

أعلنت البورصة تعطيل العمل غدا الاثنين، بمناسبة انتهاء السنة المالية، على أن تكون إجازة رسمية للعاملين، ويستأنف العمل في اليوم التالي الثلاثاء 2 يناير.

أخبار البورصة الیوم

وشهدت تداولات جلسة اليوم الأحد آخر جلسات العام 2023، ارتفاع مؤشرات البورصة بشكل جماعي، إذ صعد البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.58% عند مستوى 24834.95 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.45% عند مستوى 5487.83 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة المصرية اليوم «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.53% عند مستوى 7895.26 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

127 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التعاملات

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 2.3 مليار جنيه عبر التداول على 769.9 مليون سهم، وجرى تنفيذ 94.931 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 121 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.727 تريليون جنيه.