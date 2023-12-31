البورصة المصرية تحقق 136 مليار جنيه مكاسب سوقية وسط ارتفاع المؤشرات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.26% عند مستوى 24997.92 نقطة، وسط مكاسب سوقية 136 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.47% عند مستوى 5488.89 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية اليوم «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.64% عند مستوى 5488.89 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

136 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التعاملات

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 1.11 مليار جنيه عبر التداول على 346.1 مليون سهم، وجرى تنفيذ 45.950 ألف صفقة في بداية التداولات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 136 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.730 تريليون جنيه.

الأسهم الأكثر ربحية

وشهدت بداية تداولات البورصة المصرية اليوم الخميس، ارتفاعا بنحو 197 سهمًا، وجاء على رأس الأسهم الأكثر ربحية سهم الدولية للمحاصيل الزراعية مرتفعًا بنسبة 11.32%، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو بنسبة ارتفاع 10.45%، وحل ثالثا سهم سبيد ميديكال بنحو 5.10%.

نشاط تداولات البورصة

وتشهد البورصة نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، إذ حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة 71.85% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 11 ألفا و500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25 ألفا و468 نقطة.