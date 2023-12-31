المركز القومي للبحوث يطلق قافلة طبية في القليوبية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية القوافل الطبية التابعة للمراكز البحثية ودورها في المشاركة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة الوصول لحلول ذكية للتحديات المستقبلية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة، سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المُقدمة للمواطن المصري.

عدد المستفيدين من الخدمات الطبية

وأكد الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، الدور الذي يقوم به المركز تجاه المجتمع في حل المشكلات المُجتمعية خاصة بالقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وذلك تفعيلًا لتوجيهات ومُبادرات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى قيام المركز بإطلاق قافلة طبية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، موضحًا أن هذه القافلة جاءت برئاسة الدكتورة نبيلة عبدالمقصود رئيسة لجنة التنمية المجتمعية ورئيسة القوافل الطبية بالمركز.

تنظيم القوافل الطبية بشكل مستمر

وأضاف أن هذه القافلة جرى إطلاقها يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري، تضمنت التخصصات (الباطنة، الجلدية، الأطفال، النساء والتوليد، أمراض القلب، والرمد، وطب الفم والأسنان)، معربًا عن سعادته بنجاح القافلة الطبية، ومؤكدًا أن المركز يحرص على تنظيم مثل هذه القوافل الطبية بشكل مستمر في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة نبيلة عبدالمقصود، أن القافلة تضمنت العيادات المُجهزة المُتنقلة الخاصة بالمركز القومي للبحوث، بالإضافة إلى قيام الأطباء بالكشف على المرضى والتشخيص، وصرف الأدوية اللازمة مجانًا من صيادلة المركز، موضحة أن عدد المستفيدين من الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة أكثر من 2850 مواطنا، من مختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية.

وأشاد المرضى والمشاركون في القافلة بالجهود التي يبذلها المركز القومي للبحوث في تقديم الرعاية الصحية المُتكاملة للمواطنين.