طلاب برنامج التصنيع الغذائي في «طيبة التكنولوجية» يزورون المركز القومي للبحوث

زار وفد من برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، مركز بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث، بهدف التعرف على سير العمل داخل معامل أقسام المعهد والمعامل المركزية، والوحدات التجريبية، تحت إشراف الدكتور عمر السنوسي، مدرس ببرنامج التصنيع الغذائي، والمهندسة فاطمة عوض، عضو الهيئة المعاونة بنفس البرنامج، وكان في استقبالهم، الدكتور حسام الدين حسين، القائم بأعمال عميد المعهد.

مكسبات الطعم والرائحة بقسم الكيمياء

واستعرض كل أستاذ بالقسم الإمكانيات والتعامل مع الأجهزة الموجودة وطريقة تحضير وتجهيز العينات المتعلقة بالتصنيع الغذائي، وتعرف طلاب البرنامج على سير العمل داخل عدة معامل خاصة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بجميع أقسامها، كما تعرفوا على مكسبات الطعم والرائحة بقسم الكيمياء، وزاروا قسم الألبان وقسم الصناعات الغذائية، وقسم سموم وملوثات الغذاء، وقسم التغذية وعلوم الأطعمة.

على هامش الزيارة، عقد الدكتور عمر السنوسي، والمهندسة فاطمة عوض، اجتماعا مع ممثلي المركز لمناقشة سبل التعاون بين الجامعة والمركز القومي للبحوث، وآليات عقد برتوكول تعاون مشترك مع الجامعة، بحضور الدكتور أحمد محمد عبدالسلام، القائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، والدكتور عمرو فاروق منصور، رئيس قسم كيمياء مكسبات الطعم والرائحة، والدكتور محمود عبدالعزيز السيد، رئيس قسم الألبان، والدكتور أحمد سعيد، رئيس قسم الصناعات الغذائية، والدكتور محمد ابراهيم محمد، رئيس قسم سموم وملوثات الغذاء، والدكتورة ضحى عبده محمد، رئيس قسم التغذية وعلوم الأطعمة.

وفى ختام الزيارة قدم الدكتور أحمد محمد عبد السلام، وكيل والقائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، شهادة شكر لوفد جامعة طيبة التكنولوجية بحضور رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه وجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، الشكر للدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومى للبحوث والدكتور عميد المعهد على حسن التعاون والاستقبال لوفد الجامعة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك بين الجامعة والمركز القومي للبحوث الذي يمثل بيت للخبرة الوطنية في شتى المجالات البحثية، الذى يشمل العديد من المعاهد البحثية المرموقة.