«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانية بمركز أبو قرقاص ضمن «حياة كريمة»

تنظم مديرية الصحة، غدًا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية أسمنت بمركز أبو قرقاص، على مدار يومين متتاليين 1 و2 يناير، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالمنظومة الصحية، إذ جرى إطلاق العديد من المبادرات الصحية، وفي مقدمتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «100 مليون صحة»، بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل فئات المجتمع كافة، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

تعدد تخصصات القافلة الطبية

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنّ القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

و أشار «حسنين» إلى أنّ هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.