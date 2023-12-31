انتشار العيادات المتنقلة في الشرقية قبل احتفالات ليلة رأس السنة

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية بيانا أعلنت خلاله انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بشكل مكثف في الميادين، وأمام وداخل الكنائس، وأماكن التجمعات بالمحافظة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2024.

توقيع الكشف الطبي على المواطنين في تخصصات مختلفة

وقال الييان، يجري تقديم الخدمات الطبية من خلال فرق المبادرات الرئاسية الصحية، ومنها متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وتابع البيان ، إضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي.