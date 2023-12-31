رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

انتشار العيادات المتنقلة في الشرقية قبل احتفالات ليلة رأس السنة

كتب:

نظيمة البحرواي
07:24 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
انتشار الفرق الطبية

انتشار الفرق الطبية

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية بيانا أعلنت خلاله انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بشكل مكثف في الميادين، وأمام وداخل الكنائس، وأماكن التجمعات بالمحافظة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2024.

توقيع الكشف الطبي على المواطنين في تخصصات مختلفة

وقال الييان، يجري تقديم الخدمات الطبية من خلال فرق المبادرات الرئاسية الصحية، ومنها متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وتابع البيان ، إضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي.

اقرأ المزيد:

لجنة الصحة بـ«النواب» تنفي مناقشة مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة حتى الآن

«الصحة» تعلن جدول تطعميات الأطفال 2024.. من عمر يوم حتى 18 شهرا

«الصحة الفلسطينية»: 150 شهيدا و286 مصابا في 12 جريمة حرب إسرائيلية خلال 24 ساعة

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 21822 شهيدا و56451 مصابا
بقلم نظيمة البحرواي