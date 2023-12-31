انتشار أمني مكثف بكل المحاور ودور العبادة لتأمين احتفالات رأس السنة (صور)

بدأت أجهزة وزارة الداخلية في تفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين بمختلف المحافظات، من خلال الانتشار الأمني المُكثف بكل المحاور والميادين وبمحيط المنشآت المهمة ودور العبادة، واستخدام التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية، والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين.

وجرى الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميدانى لجميع المستويات الإشرافية، لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية، وتأكيد أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين خلال تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

جانب من صور الاستعدادات

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان، بما يحقق أمن المواطنين.