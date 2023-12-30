نتنياهو يتحدى الضغوط الداخلية والخارجية: الحرب على غزة ستستمر لأشهر أخرى

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم السبت، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن العدوان المتواصل، الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، سوف يستمر لعدة أشهر أخرى.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، قبل قليل، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، إن دولة الاحتلال دفعت ثمناً باهظاً في الحرب، وإن «النصر يتطلب وقتاً طويلاً».

وأشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تعرضه لضغوط داخلية وخارجية، من أجل وقف العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلاً: «أواجه ضغوطاً دولية، بينما نمضي في تحقيق أهدافنا في غزة».

وتابع «نتنياهو» أن «حزب الله سيتعرض إلى ضربة كبيرة، إذا استمر في الحرب»، كما استطرد بقوله: «لن نسمح بتهديد الحوثيين لأمن إسرائيل»، وأضاف: «نعمل ضد إيران كل الوقت، وفي كل مكان».