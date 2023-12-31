«الحجر الزراعي»: نمتلك أدوات وخطط لزيادة منتجات الموالح في الأسواق العالمية

تفقد الدكتور سعد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعي والعلاقات الزراعية الخارجية، عددا من محطات تعبئة وتصدير الموالح لدول العالم المختلفة، لمتابعة سير العمل والوقوف على المشكلات التي تواجه المصدرين والتأكد من سلامة وسير الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها، حرصا على سمعة وجودة الصادرات المصرية.

ضبط المنظومة التصديرية

واطلع «موسى» على مستندات الحجر الزراعي الموجودة بمحطات التعبئة ومراجعة البيانات، وكذلك الاستماع إلى آراء ووجهات نظر بعض المصدرين، بهدف ضبط المنظومة التصديرية وزيادة معدل انسياب السلع الزراعية المصرية إلى دول العالم المختلفة خاصة الموالح المصرية، والتي تتميز بجودتها وإقبال من المستهلك العربي والأجنبي عليها.

تواجد منتجات الموالح في الأسواق العالمية

وأكد أن الحجر الزراعي المصري يمتلك من الأدوات والخطط التي تمكنه من زيادة تواجد منتجات الموالح المصرية في الأسواق العالمية، كما يعمل طوال الوقت على سلامة وصول المنتج الزراعى إلى الخارج طبقا للتشريعات التى تطلبها دول العالم المختلفة.

وأشار إلى أن التكليفات الصادرة من الوزير تؤكد دعم منظومة الحجر الزراعي والتكويد التي جرى تطبيقها خلال الثلاث أعوام الماضية، والتي ثبت فاعليتها وقيام بعض الدول المستوردة بتبنيها ودعمها.