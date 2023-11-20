«الزراعة»: 10 ملايين أفدنة زيادة بالرقعة الزراعية.. ومصر الأولى في تصدير الموالح

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الزراعة، مشيرا إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية، ساهمت في تخطي الأزمات التي مر بها العالم، منها فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

زيادة الرقعة الزراعية

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم زيادة الرقعة الزراعية داخل الدولة المصرية، بأكثر من مليون ونصف فدان، لافتا إلى أن مصر تقترب من زراعة 10 ملايين أفدنة.

وشدد على أن مصر تتمتع بسمعة طيبة في الخارج بشأن زراعتها، لافتا إلى أن مصر تقترب من تصدير 7 ملايين طن بمختلف السلع الزراعية، وذلك لـ160 دولة في العالم.

وأشار الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إلى أن مصر تعد الدولة الأولى في تصدير الموالح للعالم، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بملف الأمن الغذائي واعتباره أمناً قومياً للدولة.

كل الأصناف المنزرعة في مصر متوافقة مناخية

وأوضح أن كل الأصناف المنزرعة في مصر متوافقة مناخيا، تقاوم التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه متوقع لإنتاجية القمح أن تكون 3.8 فدان، مع الحوافز المقدمة من الدولة وتوفير التقاوي، مضيفا أنه يُعْمَل حصر مساحات زراعة القمح بالقمر الصناعي.

كما أكد أن الرئيس السيسي، يتابع من كثب الخطوات كلها التي تتم في ملف الزراعة والري، والقطاعات جميعها، مشيرا إلى أن ملف الزراعة له أولوية قصوى لدى القيادة السياسية لتوفير احتياجات المواطن المصري.