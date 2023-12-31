رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

معاناة عائلة فلسطينية نازحة مع الجوع والبرد والقصف داخل مخيمات غزة (فيديو)

كتب:

مريم جاد
04:26 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
القاهرة الإخبارية تبرز معاناة النازحين في قطاع غزة

القاهرة الإخبارية تبرز معاناة النازحين في قطاع غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريراً تلفزيونياً بعنوان «معاناة عائلة فلسطينية نازحة مع الجوع والبرد داخل المخيمات»، حيث تخوض العائلة رحلة نزوح طويلة، ولم يعد بإمكانها توفير الطعام أو العلاج أو حتى شربة ماء، تهدئ عطش أطفالها.

وأشار التقرير، الذي تم عرضه اليوم الأحد، إلى أن العائلة الفلسطينية قطع العدوان الإسرائيلي أوصالها، كمثيلاتها الكثيرات من عائلات قطاع غزة المكلوم، وتعاني ويلات الجوع والبرد والقصف.

رب الأسرة بين براثن الاحتلال

وذكر التقرير أن رب الأسرة بين براثن الاحتلال، والأم وبناتها لا يملكن من الحياة سوى الأمل في العودة، وانتهاء الحرب، حيث قالت الزوجة: «في ناس أخدوا زوجي، وحتى الآن لم أرَه منذ 55 يوماً، والوضع هنا صعب للغاية».

انتهاكات عدو لا يعلم عن الإنسانية شيئاً

ولم تكن هذه السيدة الفلسطينية أكثر حظا من جيرانها، وبالرغم من نجاتها وأسرتها من بطش آلة الحرب الإسرائيلية، إلا أنهم لم ينجوا من مرارة الاعتقال وانتهاكات عدو لا يعلم عن الإنسانية شيئا.

حرب قاسية لا تفرق بين رجل وامرأة أو كبير وصغير، فالجميع فيها هدف مشروع لمحتل لم يراعِ أي قوانين إنسانية أو دولية.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تبعث رسائل تهديد لمواطني غزة

مراسل القاهرة الإخبارية: القصف على غزة لم يتوقف منذ الليلة الماضية

القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع تقتل 6 مواطنين عُزل في السودان

«القاهرة الإخبارية»: اشتباكات قوية بعدد من المحاور الشمالية والشرقية في غزة

«القاهرة الإخبارية»: 7 انفجارات تهز خاركيف.. وقوات روسية تتقدم نحو كوبيانسك

«القاهرة الإخبارية»: إسقاط عدة طائرات روسية بدون طيار في نطاق خاركيف

«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في مناطق مٌتفرقة بأوكرانيا
بقلم مريم جاد