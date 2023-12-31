معاناة عائلة فلسطينية نازحة مع الجوع والبرد والقصف داخل مخيمات غزة (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريراً تلفزيونياً بعنوان «معاناة عائلة فلسطينية نازحة مع الجوع والبرد داخل المخيمات»، حيث تخوض العائلة رحلة نزوح طويلة، ولم يعد بإمكانها توفير الطعام أو العلاج أو حتى شربة ماء، تهدئ عطش أطفالها.

وأشار التقرير، الذي تم عرضه اليوم الأحد، إلى أن العائلة الفلسطينية قطع العدوان الإسرائيلي أوصالها، كمثيلاتها الكثيرات من عائلات قطاع غزة المكلوم، وتعاني ويلات الجوع والبرد والقصف.

رب الأسرة بين براثن الاحتلال

وذكر التقرير أن رب الأسرة بين براثن الاحتلال، والأم وبناتها لا يملكن من الحياة سوى الأمل في العودة، وانتهاء الحرب، حيث قالت الزوجة: «في ناس أخدوا زوجي، وحتى الآن لم أرَه منذ 55 يوماً، والوضع هنا صعب للغاية».

انتهاكات عدو لا يعلم عن الإنسانية شيئاً

ولم تكن هذه السيدة الفلسطينية أكثر حظا من جيرانها، وبالرغم من نجاتها وأسرتها من بطش آلة الحرب الإسرائيلية، إلا أنهم لم ينجوا من مرارة الاعتقال وانتهاكات عدو لا يعلم عن الإنسانية شيئا.

حرب قاسية لا تفرق بين رجل وامرأة أو كبير وصغير، فالجميع فيها هدف مشروع لمحتل لم يراعِ أي قوانين إنسانية أو دولية.