«القاهرة الإخبارية»: إسقاط عدة طائرات روسية بدون طيار في نطاق خاركيف كتب: شريف سليمان 03:54 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023 إسقاط عدة طائرات أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل إسقاط عدة طائرات روسية بدون طيار في نطاق خاركيف. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: مناوشات جوية بين طائرات روسية ومقاتلات أمريكية فوق سماء سوريا مقاتلات أمريكية تعترض 4 طائرات روسية اقتربت من مجال الولايات المتحدة وصول 3 طائرات روسية إلى تركيا للمساعدة في الإغاثة عقب الزلزال المدمر القوات الأوكرانية تسقط 3 طائرات روسية بدون طيار فوق «منطقة بولتافا» أوكرانيا تعلن تدمير 5 طائرات بدون طيار روسية طائرات روسية خاركيف بقلم شريف سليمان