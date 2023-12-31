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«القاهرة الإخبارية»: إسقاط عدة طائرات روسية بدون طيار في نطاق خاركيف

كتب:

شريف سليمان
03:54 ص | الأحد 31 ديسمبر 2023
إسقاط عدة طائرات

إسقاط عدة طائرات

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل إسقاط عدة طائرات روسية بدون طيار في نطاق خاركيف.

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بقلم شريف سليمان