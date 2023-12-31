مراسل «القاهرة الإخبارية»: الشغور الرئاسي أزمة أرقت اللبنانيين في 2023

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن 2023 كان عامًا مليئًا بالأحداث في الدولة اللبنانية، وكان أبرز حدث هو الشغور الرئاسي الذي استمر لأكثر من عام كامل.

وأضاف في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «كانت هناك جلسة في منتصف العام ثم بعد ذلك استمر الشغور الرئاسي إلى آخر أيام العام الجاري».

وتابع: «هناك حدث بارز أيضا، وهو تعرض الدولة اللبنانية إلى سلسلة من الزلال، وهو ما كشف الاحتياج الكبير للدولة اللبنانية للبنى التحتية بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيش فيها الدولة اللبنانية على مدار السنوات الماضية، كل هذه الأمور أظهرت بشكل واضح مدى تأثير غياب الإصلاحات وتأثير غياب التوافق السياسي على واقع المجتمع اللبناني وحال الدولة اللبنانية بشكل عام».