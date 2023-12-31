البورصة تربح 125 مليار جنيه في آخر جلسات 2023

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 31-12-2023، ارتفاعا جماعيا في ختام تعاملات آخر جلسات 2023، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 24894.26 نقطة، وسط مكاسب سوقية بقيمة 125 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.19% عند مستوى 5473.42 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وارتفع مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.34% عند مستوى 7880.35 نقطة.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 2.9 مليار جنيه عبر التداول على 950.5 مليون سهم، وتنفيذ 114 ألفا و576 صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 125 مليار جنيه في ختام التعاملات؛ ليسجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.719 تريليون جنيه.

نشاط تداولات البورصة المصرية

وتشهد البورصة المصرية نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، إذ حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

تعطيل العمل غدا الاثنين

وكانت البورصة، أعلنت تعطيل العمل غدا الاثنين 1-1-2024، بمناسبة انتهاء العام، على أن تكون إجازة رسمية للعاملين، ويستأنف العمل في اليوم التالي الثلاثاء 2 يناير.

البورصة ترتفع 70.53% منذ بداية العام

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة بلغت 70.53% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 11500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25 ألفا و905 نقاط.