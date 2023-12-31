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الإحصاء الفلسطيني: أعداد الشهداء في 2023 الأكبر منذ نكبة 1948

كتب:

عمرو حسني
05:10 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

ذكر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، في بيان له مساء اليوم الأحد، أن عدد الشهداء هذا العام جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي هو الأكبر في فلسطين منذ نكبة 1948، بحسب «تليفزيون فلسطين».

تزايد أعداد الشهداء

ويشهد قطاع غزة حربا إسرائيلية غاشمة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 86 يوما على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط مطالب دول عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد المصابين والشهداء.

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