إسرائيل تعثر على كميات كبيرة من الأسلحة الصينية لدى الفصائل الفلسطينية.. ما القصة؟

تحدثت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أنه قد جرت مناقشات على المستوى السياسي في الاحتلال الإسرائيلي بشأن العثور على كميات كبيرة من الأسلحة الصينية لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك خلال المعارك الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

واعتبرت بعض الأوساط أن العثور على أسلحة صينية لدى الفصائل الفلسطينية يعني أن محور الشر ضد إسرائيل أصبح يضم حماس وإيران والصين وكوريا الشمالية وروسيا، في إشارة إلى الدول التي اتخذت موقفاً مٌناوئاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

حديث عن عقوبات من الصين لإسرائيل

ويأتي هذا تزامناً مع ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصينيين بدأوا خلال الفترة المقبلة وضع عقبات بيروقراطية أمام الشُحنات المُتعلقة بتكنولوجيا المصانع وبعض الشرائح الإلكترونية.

وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن العقبات الصينية وُضعت على مكونات تُستخدم في أغراض التصنيع العسكري، وبعض الأغراض المدنية، حيث أكد مسؤول إسرائيلي أن تلك العقبات ذات صلة بالحرب الدائرة في قطاع غزة.

الصين ترفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تبنت الصين مواقف رافضة لما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الفلسطينيين في القطاع، الذي أدى إلى سقوط عشرات الآلاف بين شهداء وجرحى ونزوح مئات الآلاف من أماكنهم.

وكان وزير الخارجية الصيني، وانج يي قال قبل أيام إنه من الضروري منع التصعيد أكثر والتسبب في صعوبات إنسانية أكثر خطورة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي، وهي الدعوات التي لا تلقى قبولاً لدى تل أبيب.