مظاهرات أمام منزل بنيامين نتنياهو تطالب بإقالته.. إسرائيل ستسقط بسببه

خرج الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين للتظاهر أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمطالبة باستقالته من رئاسة الحكومة، بحسب ما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية.

واعتبر المستوطنون الإسرائيليون أن بنيامين نتنياهو لم يحقق أي من أهدافه في الحرب على قطاع غزة بعد مرور ما يقارب 3 أشهر على بدء العدوان، ولم تقضي على الفصائل الفلسطينية أو تحرر المحتجزين في غزة.

متظاهرون أمام منزل «نتنياهو»

وتجمع المستوطنون الإسرائيليون في ميدان «هابيما» بتل أبيب للاحتجاج على «نتنياهو»، والدعوة إلى إجراء انتخابات فورية حول إدارة الحرب المستمرة في غزة والفشل حتى الآن في إطلاق سراح المحتجزين، وتجمهر آخرون خارج مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قيسارية شمالي إسرائيل.

وتعد هذه التظاهرات الرافضة لحكومة الحرب في دولة الاحتلال هي واحدة من أكبر المظاهرات التي اندلعت بشكل صريح منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، وطالب المتظاهرون بسرعة إجراء انتخابات رئاسية، وحمل العديد منهم لافتات معادية لبنيامين نتنياهو والحرب في قطاع غزة.

لافتة في المظاهرات: إسرائيل لن تبقى إذا لم نسقط نتنياهو

وكُتب على إحدى اللافتات: «صرخة الأمهات.. أخرجوا جنودنا من غزة الآن»، بينما دعت أخرى إلى «اتفاق دبلوماسي»، ورفع متظاهر آخر لافتة كتب عليها: «إسرائيل لن تبقى إذا لم نسقط نتنياهو».