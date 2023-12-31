موعد عيد الفطر 2024 وفقا للحسابات الفلكية

تفصلنا 101 يوم عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024، وذلك وفقاً لما هو معلن من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ستحل إجازة عيد الفطر المبارك في يوم 10 أبريل المقبل.

ووفقاً لبيان صادر من المعهد، فيولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445هـ، الموافق 11 يناير 2024، (يوم الرؤية)، والهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم، في مكة المكرمة وفي القاهرة، وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

غرة شهر رمضان في 11 مارس المقبل

ووفقاً للمعهد فإن غرة شهر رمضان 2024 ستوافق 11 مارس المقبل، وتكون مدته 30 يوما كاملة، علماً بأن الرأي النهائي لدار الإفتاء المصرية في تحديد الموعد، وأن ما يتم الكشف عنه من مواعيد يكون وفقاً للدراسات والحسابات الفلكية.

ويتميز المعهد بأنه يمتلك قدرات وإمكانات تؤهله لدراسة كل الظواهر والحسابات الفلكية، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والمحلية في تحديد موعد بداية ونهاية الشهور العربية والهجرية.