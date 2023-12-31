«التعليم العالي»: مصر تقفر بمؤشر البحث العلمي في التصنيفات العالمية

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ مصر تقفز في التصنيفات العالمية بمؤشر البحث العلمي، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم العالي أحد القطاعات الأساسية في الدولة التي حظيت باهتمام ورعاية القيادة السياسية خلال الفترات الماضية، ومشددًا على أن الوظيفة الأساسية للبحث العلمي مواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات بالدولة المصرية، ما حدث على مستوى التدريس في الجامعات والبحث العلمي.

البحث العلمي ليس مجرد دراسات

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر «بالنسبة لتصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي، أن هذه المسألة مرتبطة بمشروعات الابتكار، فالبحث العلمي ليس مجرد دراسات تُنشر محليا، لكننا حققنا معدلات في النشر الدولي على مستوى الجامعات في المراكز البحثية».

تطور ملحوظ في تصنيف الجامعات

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أن هناك تطور ملحوظ جدا في تصنيف الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية، وفي بعض التخصصات دخلت الجامعات المصرية نادي المائة، وكل ذلك تحقق من خلال تحفيز بيئة العمل في الجامعات والمراكز البحثية.