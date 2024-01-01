حلمي بكر يعمل على تلحين أغنيتين رغم مرضه.. إهداء لـ«لطيفة»

يحاول المقربون وأصدقاء الموسيقار الكبير حلمي بكر، في الفترة الحالية، إخراجه من حالة الاكتئاب التي داهمته مؤخرًا، بعد الوعكة الصحية التي يمر بها، والتي أقعدته بشكل كامل سريريًا، فلا يستطع المشي أو القيام بأي مهام.

حلمي بكر: «هقوم وهشتغل تاني»

قال الدكتور داوود جميعي، الموزع الخاص بأعمال حلمي بكر طيلة العشرين عامًا الماضيين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم يأتون بشكل شبه يومي بالآلات، ويجلسون بجوار أستاذهم حلمي بكر، يعملون على ألحان كان قد ألفها قبل أن يقعده المرض، ويبدي رأيه فيها ويعدل عليهم.

وأضاف «جميعي» أن بالفعل هناك لحنين، قد انتهوا من توزيعهما، إهداء للنجمة لطيفة، من المقرر أن تضع عليهما الصوت والكلمات قريبًا، وسيكونا من ألحان وتوزيع حلمي بكر وكلمات علي أحمد إبراهيم، وغناء الفنانة الكبيرة لطيفة.

وهو ما أكده حلمي بكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا: «هقوم وهشتغل تاني وهعمل مزيكا إن شاء الله».