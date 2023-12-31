زيادة جديدة بدءا من الغد.. «نقابة المعاشات» تكشف التفاصيل

كشف إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، تفاصيل زيادة المعاشات بدءا من الغد يوم الاثنين أول شهر يناير 2024، حيث سيجري زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.

وقال أمين عام نقابة المعاشات، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، :«غدًا زيادة المعاشات بالقيمة الجديدة، والحد الأدنى يزيد كل سنة».

القرار التشريعي موجود

وواصل: «هذا بخلاف العلاوة الاجتماعية، التي أصبح منصوصًا عليها في القانون حيث تتضمن زيادة سنويًا، ولا تتطلب إلا سوى قرار تنفيذي، لكن القرار التشريعي موجود».