أمين نقابة المعاشات: الزيادة تتراوح بين 20% و45% خلال عام

ثمَّن إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، خلال زيارته لمحافظة بني سويف لافتتاح عدد من المشروعات، بزيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.

الزيادات أمر متوقع من الرئاسة

وأوضح أمين عام نقابة المعاشات، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية «الحياة»، أن المعاشات زادت خلال الفترة من شهر نوفمبر 2022 حتى أكتوبر المقبل بنسبة تتراوح بين 20% و45%، قائلاً: «هذه الزيادات لم تحدث في تاريخ المعاشات ولكن مردودها على الناس مش واضح بسبب التضخم العالمي والأزمات الاقتصادية المتتالية».

الإجراءات التي اتخذتها الدولة خففت من معاناة الأزمة العالمية

وأوضح أبو العطا أن «الإجراءات التي اتخذتها الدولة خففت من معاناة الأزمة العالمية على المواطنين، وهذه الإجراءات جعلتنا قادرين على مواجهة التضخم ولولاها لزادت المعاناة علينا»، مضيفًا أن «قرارات الرئيس السيسي تدل على إدراك حجم الأزمة التي يعاني منها المواطنون والقرارات تواكب الاحتياجات مع الأمل في المزيد الفترة المقبلة، وأنا كمواطن مدرك للأزمة، وفي إحساس بنبض الشارع اللي واصل للرئيس وهناك مغرضين ولكن نراهن على وعي الناس، ونحاول توعية الأجيال القادمة ولا نعطي فرصة لأحد بالمتاجرة علينا ويعمل بيننا خصومة».