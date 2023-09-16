نقابة المعاشات: نثمن قرارات الرئيس السيسي الداعمة للمواطنين

قال إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، إنه يقدر توجّه الدولة الحالي لدعم أصحاب المعاشات، رغم الضغوط عليها في ظل الأزمات العالمية وأبرزها أزمة التضخم، لافتًا إلى أنه مع زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات الذين يُمثل «المعاش» الدخل الأساسي لهم وربما الوحيد، يأملون المزيد من الدعم.

«أبو العطا»: توجه الدولة الحالي لدعم أصحاب المعاشات كان متوقعا

وأضاف «أبو العطا» خلال مداخلة هاتفية، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ توجه الدولة الحالي كان متوقعًا، ونثمن جهود الرئيس السيسي وسعيه للتخفيف عن المواطنين، قائلاً: «ندرك محاولات الرئيس لرعاية كافة المصريين من خلال قرارات نقدرها ونرى جانبها الإنساني».

أصحاب المعاشات الأكثر احتياجاً للدعم

وتابع أمين عام نقابة المعاشات، أنَّ هناك رجاء للمواطنين من أصحاب المعاشات باستمرار التوجه الحالي للدولة، الداعم لهذه الفئات في ظل ظروف عالمية استثنائية، قائلاً: «نرجو استمرار هذا التوجه من دعم للمواطنين الأقل دخلاً، ومن بينهم أصحاب المعاشات وهم الأكثر احتياجاً».