محافظة كفر الشيخ تطرح فرصة استثمارية جديدة بمبنى إداري وتجاري

أعلنت إدارة الاستثمار بديوان عام محافظة كفر الشيخ، طرح فرصة استثمارية جديدة بنطاق مدينة كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فرصة استثمارية جديدة في كفر الشيخ

أوضحت إدارة الاستثمار، أنّ الفرصة الاستثمارية، عبارة عن مبنى «إداري- تجاري» بمدينة كفر الشيخ على مساحة 369 متر مربع، مطالبة الراغبين في التقدم لإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة، وللمعلومات الاتصال على الرقم: 0473228348.

ومن المقرر أن تحدد إدارة الاستثمار بديوان عام محافظة كفر الشيخ، كل الأوراق والمستندات المطلوبة من الراغبين في اغتنام الفرصة الاستثمارية، وإعلانها أمامهم.

طرح فرص استثمارية نادرة بمدن كفر الشيخ

جدير بالذكر، أن إدارة الاستثمار بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أعلنت في شهر أكتوبر الماضي، طرح فرص استثمارية نادرة بمراكز ومدن المحافظة، وهي «كفر الشيخ، ودسوق، وبلطيم، وبيلا، وسيدي سالم».