محافظة كفر الشيخ تعلن عن فرصة استثمارية جديدة.. اعرف التفاصيل

أعلنت إدارة الاستثمار بديوان عام محافظة كفر الشيخ، طرح فرصة استثمارية جديدة بنطاق مدينة كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فرصة استثمارية جديدة في كفر الشيخ

ووفقا لما أعلنته إدارة الاستثمار، فإنّ الفرصة الاستثمارية هي فندق بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، على مساحة 3161 مترا مربعا، مطالبةً الراغبين في التقدم لإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة، وللمعلومات الاتصال على الرقم 0473228348.

ومن المقرر أنّ تحدّد إدارة الاستثمار بديوان عام محافظة كفر الشيخ كل الأوراق والمستندات المطلوبة من الراغبين في اغتنام الفرصة الاستثمارية، وإعلانها أمامهم.

معلومات عن حديقة صنعاء

جدير بالذكر أنّ حديقة صنعاء تُعد أحد من الحدائق العامة بكفر الشيخ، ومقامة على مساحة 30 ألف متر مربع، وتتبع ديوان عام المحافظة، وتعتبر المكان والمتنفس الوحيد لأبناء مدينة كفر الشيخ والقرى المحيطة بها لقضاء الإجازات والعطلات والاحتفال بالأعياد وغيرها من المناسبات المختلفة.