كفر الشيخ تعلن عن فرصة استثمارية جديدة.. مستشفى كبير على أرض «الشونة»

أعلنت إدارة الاستثمار بديوان عام محافظة كفر الشيخ، طرح فرصة استثمارية جديدة بنطاق مدينة كفر الشيخ، هي مستشفى بمحور صبري القاضي «أرض الشونة»، على مساحة 1947 مترا مربعا، مشيرة إلى أن الراغبين في التقدم عليهم التوجه لإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة، وللاستفسار الاتصال على الرقم «0473228348».

الأوراق المطلوبة للتقديم

ومن المقرر أنّ تحدّد إدارة الاستثمار بديوان عام محافظة كفر الشيخ، كل الأوراق والمستندات المطلوبة من الراغبين في اغتنام الفرصة الاستثمارية، وإعلانها أمامهم.

طرح فرص استثمارية نادرة بمدن كفر الشيخ

جدير بالذكر، أن إدارة الاستثمار بديوان عام محافظة كفر الشيخ،أعلنت في شهر أكتوبر الماضي، طرح فرص استثمارية نادرة بمراكز ومدن المحافظة، وهي «كفر الشيخ، ودسوق، وبلطيم، وبيلا، وسيدي سالم.