«الصحة» تقرر علاج حلمي بكر على نفقة الدولة.. والموسيقار لـ«الوطن»: عاشت مصر حرة

كشفت سماح القرشي، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، لـ«الوطن»، عن تلقيها مكالمة هاتفية من وزارة الصحة، أبلغتها بقرار الدولة المصرية بعلاج زوجها حلمي بكر على نفقة الدولة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، بقرار يشمل كل المصاريف العلاجية بالكامل.

حلمي بكر يعبِّر عن سعادته

ومن جانبه، أعرب بكر لـ«الوطن» عن سعادته واعتزازه بهذا القرار، حيث قال: عاشت مصر دولة حرة.

وكانت «الوطن» قد زارت الموسيقار حلمي بكر في منزله، وصرح الأخير بأنه يرفض الذهاب لأي مستشفى آخر، خاصة وأنه دفع مبلغا ماليا ضخما في المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه منذ أيام ولم يجدِ العلاج نفعا، بحسب قوله، وأضاف: دخلت على رجلي طلعت على كرسي متحرك.