إيهاب فهمي يؤدي مناسك العمرة بصحبة زوجته (صور)

شارك الفنان إيهاب فهمي جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورًا له أثناء أداء مناسك العمرة بصحبة زوجته.

وعلق إيهاب فهمي على الصور، قائلا: الحمد لله على نعمة الله أنهيت عاما في حضرة الحبيب وبدأت العام الجديد في بيت الله الحرام اللهم اجعله عام خير لكل العالمين.

تكريم إيهاب فهمي

وكرم مؤخرا نجوم العرض المسرحي «سيدتي أنا» الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بتقديم درعًا تذكاريًا تقديرًا له على اختيار هذا العرض المسرحي الناجح والتعاقد مع نجومه ومخرجه وإنهاء كافة تفاصيله قبل انتهاء فترة إدارته للمسرح القومي.