إيهاب فهمي وأحمد صيام يقدمان واجب العزاء في المخرج أحمد البدري

حرص الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية على تقديم واجب العزاء في المخرج أحمد البدري، إلى جانب كل من الفنان أحمد صيام، وفاء مكي، محمد محمود، المنتج أحمد السبكي.

ويقام عزاء المخرج أحمد البدري في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور ابن شقيقته محسن البدري وصديقه المقرب هاني الشيخ.

ورحل المخرج أحمد البدري عن عالمنا الجمعة الماضي، بعد دخوله في غيبوبة إثر مضاعفات مرض السكر الذي عانى منه على مدار 6 سنوات.