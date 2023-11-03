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الفنان إيهاب فهمي: القضية الفلسطينية لن تموت

كتب:

بسمة شطا
11:22 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
إيهاب فهمي

إيهاب فهمي

يواصل الفنانين دعم القضية الفلسطينية بكل السُبُل الممكنة لهم، ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومن بين هؤلاء الفنانين الفنان إيهاب فهمي الذي يدعم الشعب الفلسطيني.

غيهاب فهمي يدعم القضية الفلسطينية 

وقال الفنان إيهاب فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن شاء الله ربنا ينصرهم وهينصر الحق والقضية الفلسطينية عمرها لا ماتت ولا هتموت، في وسط كل الأحداث اللي بتحصل دي القضية بتظهر مرة تانية».

وتابع فهمي بأنّ القضية الفسطينية وحدت الجميع مرة أخرى على قلب رجل واحد داعيا الله أن يمر الشعب الفلسطيني من هذه المحنة قائلا: «ربنا قادر واسمه الحق».

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