قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقالاتها بالضفة الغربية.. وتقصف خان يونس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال، اليوم، شابين من بيت لحم، بعد دهم دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في مخيم الدهيشة جنوبا، وقرية حوسان غربا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

اعتقالات بحق الفلسطينيين شمال طولكرم

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، 3 فلسطينيين، من بلدة قفين شمال طولكرم شمال غرب الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم. وفجر اليوم، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا بعد مداهمة منزله، في محيط مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين، وجنود الاحتلال في قرية كفر عين، شمال غرب رام الله عقب اقتحام القرية، فيما اقتحمت القوات بلدة سلواد، وداهم الجنود الإسرائيليون، عددا من المنازل بينها منزل المعتقل إسلام حسن مرعي.

وفي وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، خرجت مسيرة حاشدة رفضا لعدوان الاحتلال المتواصل على غزة، وللمطالبة بوقفه، ورفع المشاركون، صور وأسماء الشهداء، ورددوا المشاركون هتافات منددة بجرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين في القطاع.

25 غارة على الأقل لطائرات الاحتلال على مدينة خان يونس

وفي غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، في إطار ما أسمته حكمة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، بعملية «السيوف الحديدية»، ردا على «طوفان الأقصى»، واصلت الاحتلال الإسرائيلي،، قصف مناطق عدة في القطاع غزة، خاصة على خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

وفي وقت سابق، أشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، 25 غارة جوية على الأقل خلال الساعات الأخيرة على خان يونس، مضيفة أنَّ زوارق الاحتلال الحربية قصفت كذلك شاطئ بحر دير البلح والزوايدة بعدد من القذائف المدفعية.

سياسيا، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن «حرب غزة»، كشفت المعايير المزدوجة المبتلى بها النظام الدولي، مضيفا في تغريدة عبر منصة إكس «تويتر سابقًا»، أنِّ في العام الماضي 2023، أخضعت إسرائيل غزة لجرائم حرب مروعة ولم يفعل «مجلس الأمن الدولي» أي شيء لوقف ذلك.