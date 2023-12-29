تعاون مصري فلسطيني لإنشاء أول مخيم منظم للنازحين في خان يونس

قالت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، إنَّنا نتعاون مع الهلال الأحمر المصري لإنشاء أول مخيم منظم للنازحين في «خان يونس»، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة، بأنَّ نبال فرسخ قالت في تصريحاتها: «بدأنا في المرحلة الأولى بإقامة 300 خيمة ستضم العائلات والطواقم الطبية والإسعافية والإغاثية».

وأضافت: «نستهدف إنشاء 1000 خيمة بقطاع غزة بقدرة استيعابية بنحو 6 آلاف شخص.. الـ300 خيمة في قطاع غزة تسع نحو 1500 شخص من الطواقم والنازحين والعائلات».

وتابعت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 90% من الفلسطينيين في غزة أصبحوا نازحين بلا مأوى ومدارس اللاجئين ممتلئة، مؤكدة أنّه لا مكاناً آمنا في غزة، وجيش الاحتلال استهدف كل مكان بالقطاع.