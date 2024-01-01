«الأوقاف» تخصص 10 ملايين جنيه لمشروع القرض الحسن.. التقديم بدءا من اليوم

قرر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص 10 ملايين جنيه لمشروع القرض الحسن، علمًا بأن القرض يسدد دون إضافة أي رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير، في إطار عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، وفي مستهل أعمال وزارة الأوقاف وخطتها للعام الجديد 2024.

وأعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها، ومن أمضى 5 سنوات فأكثر في الخدمة، بحيث يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه.

ووضعت شروط منها ألا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر، ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده، وأن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات، وأن يتم خصم مبلغ 300 جنيه شهريًا على 50 شهرًا ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه، ولا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد، وعدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقي من القرض، وللتقديم عبر الرابط هنا.

شروط القرض الحسن من الأوقاف

ولمن لم يستكملوا مدة خمس سنوات من تاريخ التعيين، اشترطت الوزارة ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعييناً، على أن يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه، وتخصم على أربعين شهراً بواقع مائة وخمسين جنيهاً، وللتقديم من هنا.

وأوضحت أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام يصرفون مبلغ القرض بحسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهرياً، وأن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض 3 سنوات عند نشر الإعلان وذلك بالضوابط التالية:

1. ألا تقل مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمة فعلية متصلة، وفقاً للقانون المنظم.

2. ألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات.

3. لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

4. إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.

للتقديم عبر الرابط التالي، وعلى الراغبين ملء النموذج المخصص لكل منهم خلال 10 أيام.