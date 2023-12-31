واعظة بـ«الأوقاف»: صلة الأرحام من سمات الأوفياء الأسوياء

قالت الدكتورة جيهان ياسين، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن صلة الأرحام هي صفة الأوفياء، والفترة الأساسية للأسوياء، لافتة إلى الشرع الإسلامي وضع لها ضوابط شرعية تجعلها من أعظم العبادات والقروبات إلى الله سبحانه وتعالى.

صلة الأرحام من العبادات

وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «صلة الأرحام من العبادات التي تُعد من صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فالسيدة عائشة رضى الله عنها، حكت ما حدث بين سيدنا النبي محمد صلة الله عليه وسلم، والسيدة خديجة بعد نزول الوحى عليه، حيث أخذت تعدد له صنائع المعروف التى كان يقوم بها سيدنا النبي قبل بعثته ومنها صلة الرحم».

صلة الأرحام هي لأصحاب النفس السوية

وأضافت: «صلة الأرحام هى لأصحاب النفس السوية، التى تشربت بالرحمة واللين، فتنتقل إلى الأخرين من الأقارب، بالدعم والزيارة والود والبشاشة والهدايا، والوقوف بجانبهم فى الفرح والحزن، وتقديم الدعم لهم عند الحاجة».