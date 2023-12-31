وزير الأوقاف ينعى خطيب المسجد الأقصى السابق.. استشهد في قصف إسرائيلي بغزة

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ المرابط الشهيد يوسف سلامة إمام وخطيب المسجد الأقصى السابق، الذي استشهد نتيجة غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنعي بخالص الحزن والأسى فضيلة الشيخ المرابط الشهيد يوسف سلامة إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته».

استهداف الآمنين وتصفية العلماء

وأضاف «جمعة»: «لقد تجاوز الاحتلال المدى في البغي والطغيان واستهداف الآمنين وتصفية العلماء، ولابد من تحرك دولي يلجم شطط الاحتلال الغاشم حتى لا تستعر نار لا تبقي ولا تذر، وخالص عزائنا للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية في شهيد الأقصى»

وتابع: «نسأل الله العلي العظيم أن يحرر أقصانا من دنس المحتلين وأن يرده إلينا ردًّا جميلا عاجلا غير آجل».