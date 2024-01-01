تداول 46 ألف طن بضائع بمواني البحر الأحمر.. و«سفاجا» يستقبل شحنة فحم بترولي

شهدت مواني البحر الأحمر حركة تجارية نشطة، إذ بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، وتمّ تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و903 شاحنات و830 سيارة.

وشملت حركة الواردات 37500 طن بضائع، 532 شاحنة 818 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و371 شاحنة، و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة NEDIM وعلى متنها 33 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم، ورُفعت درجة الاستعداد في الميناء لاستقبال الشحنة.

وألزمت الهيئة الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شؤون البيئة؛ لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كل الأعمال.

تداول 1832 طن بضائع

كما استقبل الميناء السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء، أمس، 3 سفن وهي «أمل، والحرية، ودليلة»، وغادرت 3 سفن وهي «الحرية، ودليلة، وبوسيدون إكسبريس».

كما شهد ميناء نويبع تداول 1832 طن بضائع، و287 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين آيلة واور، فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي إكسبريس، وعلى متنها 730 سيارة بوزن 1460 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1720 راكبا بموانيها.