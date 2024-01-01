وزيرة البيئة: عام 2023 علامة فارقة في ملف الاستثمار المناخي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن عام 2023 مثل علامة فارقة في ملف الاستثمار البيئي والمناخي، إذ شهد العام جهود كبيرة من وزارة البيئة، لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي.

وخصصت وزارة البيئة أسبوعًا لدعم الاستثمار البيئي خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، زارت خلاله سلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى الصعيد، وجرى افتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل إطلاق حملة «حكاوي من ناسها»، لدعم المجتمعات المحلية في المحميات الطبيعية.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة تننهج نهجا جديدا لتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية قائم على مبادئ التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، حيث أصبح الاستثمار البيئى جزء لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية، لكافة دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، بما يتطلب طرح العديد من الفرص الاستثمارية، وإتاحة قنوات للتواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مشروعات خضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ تقدر بحوالى 28 مليار دولار حتى عام 2030.