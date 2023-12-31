رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير

كتب:

أسماء زايد
04:58 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

يستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين

رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس الوزراء الأردني في عمان

البورصة المصرية تحقق 136 مليار جنيه مكاسب سوقية وسط ارتفاع المؤشرات

محافظ المنيا ورئيس البورصة المصرية يشاركان في مؤتمر «التنمية»

البورصة المصرية تحقق 36 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التعاملات
بقلم أسماء زايد