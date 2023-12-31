رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير كتب: أسماء زايد 04:58 م | الأحد 31 ديسمبر 2023 رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس المحافظين رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس الوزراء الأردني في عمان البورصة المصرية تحقق 136 مليار جنيه مكاسب سوقية وسط ارتفاع المؤشرات محافظ المنيا ورئيس البورصة المصرية يشاركان في مؤتمر «التنمية» البورصة المصرية تحقق 36 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التعاملات البورصة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مجلس إدارة البورصة استراتيجية بقلم أسماء زايد