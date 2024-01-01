«الصحة الفلسطينية» تشيد بحفظ مصر لتطعيمات الأطفال قبل دخولها غزة

أشادت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، بالتعاون الكبير من قبل وزارة الصحة المصرية في حفظ تطعيمات الأطفال الروتينية، لتمكين جهات الاختصاص من إدخالها إلى غزة، في ظل الوضع الوبائي الحرج، الذي تسببت به عملية «السيوف الحديدية» الإسرائيلية المستمرة منذ 7 اكتوبر الماضي، معلنة بدء دخول تطعيمات الأطفال الروتينية إلى القطاع، من خلال معبر رفح البري.

وثمنت الكيلة، في بيان، جهود وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وجميع الطواقم، التي عملت على إدخال التطعيمات إلى غزة، لتحصين الأطفال من الأمراض الخطرة، والأوبئة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

الكيلة: الطعومات تكفي لفترة تتراوح بين 8 إلى 14 شهرا

وقالت الوزيرة الفلسطينية، إن تطعيمات الأطفال الروتينية، التي اشترتها الحكومة الفلسطينية، إضافة لما تبرعت به «اليونيسف» بدأت بالدخول إلى قطاع غزة، مشيرة إلى موافقة وزارة الصحة المصرية باستخدام سلسلة التبريد الموجودة في الأراضي المصرية لحفظ التطعيمات لحين إدخالها غزة.

وتضم التطعيمات الخاصة بالأطفال، طعومات شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وغيرها من الطعومات الروتينية تكفي لفترة تتراوح بين 8 إلى 14 شهرا.