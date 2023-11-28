وزيرة الصحة الفلسطينية: شعبنا لن ينسى وقفة مصر الأخوية

نشرت الصفة الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا لتفقد وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة للجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش، برفقة الدكتور خالد عبد الغفور وير الصحة المصري، وقالت إن 55 جريحًا فلسطينيًا يتلقون العلاج اللازم في المستشفى.

وأضافت الكيلة، أنها لمست اهتمامًا ولمسة إنسانية كبيرة من الأشقاء والزملاء الأطباء المصريين، مقدمة شكرها لمصر على وقفتها الأخوية والإنسانية التي لن ينساها الشعب الفلسطيني، كما تفقدت الوزيرة الفلسطينية، الخدج في مستشفى العريش، وعددهم 10، حيث تم تخصيص قسم خاص لأطفال فلسطين في المستشفى، وقالت: «جميعهم بخير وأوزانهم تزيد».

كما تفقدت الوزيرة الفلسطينية، أطفال جرحى يعانون من بتر بالأطراف وإصابات وكسور متعددة.

ميدانيا، واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق الرصاص الحي، واعتقالات بحق الفلسطينيين، في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، وسياسة هدم منازل الفلسطينيين.

وأصيب فلسطينيا، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مدينة طوباس، كما أصيب آخر خلال مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال عقب اقتحام بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

واعتقل جنود الاحتلال، 3 فلسطينيين، بينهم مسن، من محافظة الخليل، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، 3 فلسطينيين من بلدة العيزرية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

قوات الاحتلال تدمر منزل على مساحة 340 مترا مربعا شرق الخليل

كما دمرت قوات الاحتلال، منزلا يقطنه، أكثر من 20 فلسطينيا، وعلى مساحة 340 مترا مربعا في بلدة بني نعيم شرق محافظة الخليل.

وداهم جنود الاحتلال، منزل فلسطيني في قرية بير الباشا جنوب جنين، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، قريتي فقوعة وجلبون،كما نصبت قوات الاحتلال، حاجزين عسكريين عند مدخل بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة، وأوقف الجنود، مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة مرورية في المكان.

سياسيا، أعلن المندوب الفلسطيني الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، عقد اجتماعا للمندوبين الدائمين في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، غدا، لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، مشيرا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى أن الفلسطينيين يتعرض لجرائم حرب إسرائيلية

وشارك السفير الفلسطيني لدى البرازيل إبراهيم الزبن، في الجلسة العامة بالمجلس التشريعي للمقاطعة الفيدرالية، لمناسبة «يوم التضامن» مع الشعب الفلسطيني، وقال نائب رئيس المجلس ريكاردو فالي، إن الكتلة البرلمانية التي يمثلها ستضغط على حكومة بلاده من أجل قطع علاقاتها مع إسرائيل، حتى وقف عدوانها على غزة.

بدوره، أطلع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس، على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الثامن لـ«الاتحاد من أجل المتوسط» التي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية على آخر التطورات السياسية والميدانية، في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، واستهداف المدنيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وازدياد وتيرة اعتداءات المستوطنين.

محمود عباس يدعو إسبانيا إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

وشدد المالكي، على أهمية تمديد فترة الهدنة الإنسانية في غزة، والعمل على وقف إطلاق النار بشكل دائم ومستمر، ونقل الوزير الفلسطيني، دعوة الرئيس محمود عباس «أبو مازن» لـ«مدريد» إلى الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين، وحث الدول الأوروبية على الاعتراف أيضًا، فيما قال الباريس، إن إسبانيا، تدرس الاعتراف بدولة فلسطين.