وزيرة البيئة: مصر بذلت جهودا حثيثة لمواجهة تحدي تغير المناخ

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرًا حول الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، وصولًا لاستكمال مصر، دورها الريادي بعد نجاح مصر في استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP27.

عام 2023 كان مليئا بالجهود والإجراءات الواعدة

وشهد عام 2023، مسارًا مليئًا بالجهود والإجراءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ COP27، وصولًا إلى COP28، لتحقيق أهداف طموح تدفع أجندة العمل المناخي.

مواجهة تحدي تغير المناخ

وأكدت وزيرة البيئة، أنّ الدولة المصرية بذلت جهودًا حثيثة لمواجهة تحدي تغير المناخ الذي بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وتتسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة المدى على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

وأشارت إلى تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيًا 2030، بأنّ تكون نسبة الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة 42%، في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء، بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.