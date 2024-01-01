وزيرة البيئة: مخرجات اتفاق الإمارات تعكس أهمية قمة المناخ COP27

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مخرجات اتفاق الإمارات خلال قمة مناخ «COP28» عكست حجم أهمية مخرجات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ العام الماضي، والتي وضعت أساس قوي لها، إذ تضمنت تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي جرى إطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، تعبئة موارد كبيرة له، وإطلاق صندوق ألتيرّا للاستثمار المناخي، حشد تعهدات تمويلية جديدة بحوالي 85 مليار دولار.

اعتماد التقييم العالمي لتغير المناخ 2023

وأضافت أنه جرى تعبئة موارد مالية لصندوق المناخ الأخضر، واعتماد التقييم العالمي لتغير المناخ 2023، وتعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP27 إلى يوم الطبيعة في COP28، تسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، وتقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، إضافة إلى وضع هدف لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة.

مشاركة مصر بجناح رسمي خلال قمة المناخ

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن قمة المناخ COP28 بدبي شهد عقد 72 جلسة شملت قصص نجاح مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، كما كان ثريًا بمشاركات الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمجتمع البحثي، وقدم مجموعة من الرسائل التي تعكس مبادئ المسئولية المشتركة والشمولية في العمل المناخي، كما شهد توقيع اتفاقية إنشاء واستضافة مصر المركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتوقيع عقد شراكة مع منظمة الاستدامة الإماراتية العامة والخاصة (بيئة) للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات.