بعد توقعات مركز «تغير المناخ».. كيف يكون شتاء 2024 ومتي سينتهي؟

سجلت مياه البحر الأبيض المتوسط خلال فصل الصيف أعلى درجة حرارة في السجلات المناخية، ما يؤثر بشكل كبير على فصل الشتاء، ويغير من توقعات الحالة الجوية، وفقا لما أعلنه مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

توقعات شتاء 2024

وتوقع مركز معلومات تغير المناخ أن تكون هذه التأثيرات أكبر بكثير من التأثيرات الخاصة بظاهرة النينو المناخية على منطقة الشرق الأوسط ومصر من بينها، ومن المتوقع أيضا أن يستمر فصل الشتاء لمدة 89 يومًا فقط، على أن ينتهي في 20 من شهر مارس المُقبل، وسيكون هذا العام مختلفًا من ناحية قوة الحالات الجوية، كالتالي:

- ستكون الحالات المناخية لهذا الشتاء قوية للغاية خلال شهري فبراير ومارس من العام الجديد 2024.

- القارة الأفريقية وتحديدًا شمالها تتعرض خلال الفترة الحالية إلى ظاهرة النينو.

- حدوث ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل عام.

ظاهرة النينو

وبشأن ظاهرة النينو التي تتعرض لها شمال القارة الأفريقية في الوقت الحالي ظهر تأثرها خلال فصل الصيف، بعدما سجلت درجة الحرارة أعلى درجات في تاريخ الكرة الأرضية في شهر يوليو الماضي، بحسب ما جاء من مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.