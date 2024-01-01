رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وسائل إعلام إسرائيلية تعلن اختفاء 15 جنديا في غزة

كتب:

نرمين عفيفي
01:23 م | الإثنين 01 يناير 2024
جنود الاحتلال الاسرائيلي

جنود الاحتلال الاسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اختفاء 15 جنديا إسرائيليا في غزة، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

اقرأ المزيد:

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة بشأن حرب غزة.. ماذا ينتظر دولة الاحتلال الإسرائيلي؟

باحثة فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تقسيم قطاع غزة

«مهمة في تل أبيب».. لماذا سحبت إسرائيل 5 ألوية من قطاع غزة؟

«الاحتلال الإسرائيلي» يقصف بالمدفعية مناطق في شمال غزة
بقلم نرمين عفيفي