وسائل إعلام إسرائيلية تعلن اختفاء 15 جنديا في غزة كتب: نرمين عفيفي 01:23 م | الإثنين 01 يناير 2024 جنود الاحتلال الاسرائيلي أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اختفاء 15 جنديا إسرائيليا في غزة، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: خبيرة أبراج تكشف مفاجأة بشأن حرب غزة.. ماذا ينتظر دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ باحثة فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تقسيم قطاع غزة «مهمة في تل أبيب».. لماذا سحبت إسرائيل 5 ألوية من قطاع غزة؟ «الاحتلال الإسرائيلي» يقصف بالمدفعية مناطق في شمال غزة غزة إعلام إسرائيلي بقلم نرمين عفيفي