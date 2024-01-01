باحثة فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تقسيم قطاع غزة

قالت الدكتورة تمارا حداد الأكاديمية والباحثة الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا على قطاع غزة حتى هذه اللحظة، لافتة إلى أن الغارات منذ أمس تركز على مناطق المحافظات الوسطى إلى جانب المحافظات الشمالية.

قوات الاحتلال تستغل تأخير الهدنة الإنسانية لتحقيق أهدافها

وأضافت «حداد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» عبر شاشة «dmc»، أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف إطالة أمد الحرب، مشيرة إلى أنه وحتى هذه اللحظة لم تنجح الهدنة الإنسانية على أرض الواقع، بل على العكس فإن قوات الاحتلال تستغل عدم وجود الهدنة الإنسانية لتحقيق أغراضها وأهدافها.

سوء الأوضاع في قطاع غزة

وكشفت الأكاديمية والباحثة الفلسطينية، عن سوء الأوضاع في قطاع غزة على الرغم من انسحاب 5 فرق من قوات الاحتلال واستمرار بقاء 5 آخرين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تستهدف تقسيم قطاع غزة إلى قسمين.