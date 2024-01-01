«مهمة في تل أبيب».. لماذا سحبت إسرائيل 5 ألوية من قطاع غزة؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس سحب 5 ألوية من القتال المستمر في قطاع غزة ضد الفصائل الفلسطينية، وهم ألوية الاحتياط 551 و114 بالإضافة إلى ثلاثة ألوية تدريب، بحسب «القاهرة الإخبارية» ووسائل إعلام عبرية.

سحب 5 ألوية من قطاع غزة أثار موجة تساؤلات عالمية حول وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي والحرب في غزة، بينما خرجت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، وقالت إن جنود الألوية التي تم سحبها من قطاع غزة سيعودون إلى عائلاتهم من أجل المساهمة في تجديد الاقتصاد الإسرائيلي وإنقاذه.

دانيال هاجاري: بعض جنود الاحتياط تم سحبهم من غزة لمساعدة الاقتصاد

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن بعض جنود الاحتياط تم سحبهم من قطاع غزة، وهي خطوة ستساعد الاقتصاد في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لحرب طويلة الأمد بحسب «رويترز».

جيش الاحتلال الإسرائيلي، أشار إلى أن سحب 5 ألوية من القتال في قطاع غزة بسبب إنجاز مهمة الجيش إلى حد كبير في المناطق الشمالية والوسطى بغزة، وأن جيش الاحتلال ليس بحاجة لكل هذه العدد الكبير من الجنود في غزة، لكن صحيفة الوقائع الفلسطينية، نفت ذلك، قائلة إنه من بين 17 كتيبة عسكرية إسرائيلية تعمل في غزة، لا تزال أربعة منها تقاتل في الأجزاء الشمالية والمعارك هناك لم تنته بعد.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن المعارك الدائرة في وسط غزة لم تتجاوز حتى الآن الحدود الشرقية لمخيم البريج، وقد حاولت عدة ألوية من الجيش الإسرائيلي السيطرة على منطقة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة كيلومترات مربعة، وفشلت في ذلك.

محلل سياسي: سحب ألوية جيش الاحتلال عجز كلي وكامل

أحمد ربيعي، المحلل السياسي، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سحب ألوية جيش الاحتلال من قطاع غزة، هو عجز كلي وكامل عن تحقيق أي أهداف عسكرية هناك، وعدم استطاعة الجنود الاستمرار في الحرب، خاصة بعد مرور ما يقرب من 3 أشهر على الصراع المستمر هناك.

وأضاف المحلل السياسي أيضًا أن اقتصاد إسرائيل أحد الأسباب التي دفعت الجيش لسحب الألوية، حيث يعاني بشكل كبير ولن تستطع دولة الاحتلال الاستمرار في الحرب لمدة أطول من ذلك، وهو ما أكده المتحدث باسم جيش الاحتلال.