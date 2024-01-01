نائب: 2024 عام الاستثمار في مصر.. حزمة حوافز وتيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين

أكد النائب عمرو هندي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنَّ عام 2024 سيكون عام الاستثمار في مصر، وذلك في ظل الحزمة الكبيرة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين.

وأوضح «هندي» أنَّ الدولة المصرية تعمل على تهيئة البيئة التشريعية والبنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تطوير المدن الجديدة وإنشاء منظومة طرق ونقل حديثة، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تسهل إجراءات الاستثمار.

وأشار إلى أنَّ الدولة المصرية أطلقت مبادرة «الرخصة الذهبية»، والتي تمنح المستثمر رخصة تشغيل في وقت قياسي، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الأخرى، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية.

وشدد النائب عمرو هندي على أهمية دور وسائل الإعلام في إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتقديم شرح مبسط للإجراءات الخاصة بالتراخيص، وذلك لمساعدة المستثمرين على الاستفادة من هذه الحوافز والتسهيلات.