نائب: التشريعات البرلمانية في مجلس النواب ترسخ قواعد الجمهورية الجديدة

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ البرلمان في انعقاده الثالث بعام 2023 شهد مزيدًا من العمل المكثف في المحاور المختلفة، خاصةً الجانبين التشريعي والرقابي، مؤكداً أهمية الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب المصري في هذا العام.

مناقشة وإقرار ما يزيد عن 188 قانونًا

وأضاف «إسماعيل»، في مداخلة هاتفية، على شاشة «قناة dmc»، أنَّه خلال أكثر من 56 جلسة على مدار العام، جرى مناقشة وإقرار ما يزيد عن 188 قانونًا، تضمنت جلسات إقرارها مناقشات ومراجعات قانونية، بجانب إدخال العديد من التعديلات المهمة على أغلب مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو أعضاء المجلس.

وتابع عضو مجلس النواب: «التشريعات البرلمانية والمناقشات في مجلس النواب ترسخ قواعد الجمهورية الجديدة، ولدينا بنية تشريعية وقانونية متطابقة دستورياً وتشريعياً وبرز اهتمام البرلمان المصري خلال 2023 بالجانب الاقتصادي والاجتماعي تزامنًا مع الأزمات العالمية المتعاقبة».

تعديلات لقانون الاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر

واستطرد: «هناك حزمة من التيسيرات والإعفاءات التي أقرها البرلمان خلال هذا العام، والمحور الاقتصادي شهد تعديلات لقانون الاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين التصنيع وتحفيز التصدير، مثل تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة».