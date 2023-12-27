محافظ المنيا يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة شكاوى المواطنين

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمكتبه اليوم الأربعاء أعضاء مجلس النواب، وهم الدكتورة أمنية رجب، وأحمد عبد المنعم، وحسام أبو زيد، ومحمد مصطفى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمرافق العامة والخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية بين محافظ المنيا وأعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ للوقوف على احتياجات ومطالب المواطنين بدوائرهم.

إيجاد حلول فعالة وطرح القضايا ذات النفع العام

وأشار المحافظ، إلى الجهود المتواصلة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة لتعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وطرح القضايا ذات النفع العام.

وأكد المحافظ، أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشكلات المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم من أجل تحسين سبل الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.