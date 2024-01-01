نقل والد الفنان مصطفى شعبان إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض والد الفنان مصطفى شعبان لوعكة صحية مفاجئة، نُقل إثرها إلى أحد المستشفيات في منطقة القاهرة، واحتجازه داخل العناية المركزة.

جاء ذلك بالتزامن مع قيام الفنان مصطفى شعبان بتصوير حلقات مسلسله «المعلم» والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، الأمر الذي دفع «شعبان» إلى ترك لوكيشن التصوير أكثر من مرة، ليظل بجانب والده، بحسب ما قاله الفنان طارق النهري، أحد أبطال المسلسل لـ«الوطن».